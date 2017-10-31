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Rusya kabusu

ABD Başkanı ’ın kabusu haline gelen Rusya soruşturmasında ilk deprem gerçekleşti. FBI, Trump’ın kampanya yöneticisi ’u tutukladı...

Rusya kabusu
ABD'de iki güç Rusya merkezli savaşı zirveye çıktı. Hillary Clinton'ı yöneten güç, Trump'ı ve ekibini Rusya ile bağlantılı gösterip, arka arkaya hamleler yapmaya başladı. Son olarak FBI'ın Trump'ın ekibinde görevli 14 kişiyi gözaltına alınacağı iddia edildi. ABD Başkanı , "Bu skandal bir karar ve kabul edilemez. Hillary Clinton'ın ekibi, kendini ne zannediyor" diyerek tepki gösterdi.



KARA PARA AKLAMA SUÇU
İki taraf arasında restleşme sürerken, Trump'ın kampanya yöneticisi , savcılığın teslim olma çağrısına uydu ve FBI'a gitti. Sadece 20 dakikalık bir sorgu sonrası Manafort tutuklandı. Manafort'la birlikte savcılığa çağrılan bir diğer isim, eski iş ortağı Rick Gates. Rusya ile sıkı ilişkileri bilinen Manafort'un evine, Ağustos ayında baskın düzenlenmişti. Virginia'daki evde arama yapan FBI, birçok kayıt ve evraka el koymuştu. Manafort ve Gates, ABD'ye karşı komplo, para aklama teşebbüsü, mali olarak yeterli beyanda bulunamamak ve yabancı bir ülkenin kayıtsız ajanı olmak gibi 12 farklı suçlamayla karşı karşıya.


MANAFORT, kendi aracıyla geldiği FBI'da tutuklandı.


RİCK GATES
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