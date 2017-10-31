Rusya kabusu

ABD'de iki güç Rusya merkezli savaşı zirveye çıktı. Hillary Clinton'ı yöneten güç, Trump'ı ve ekibini Rusya ile bağlantılı gösterip, arka arkaya hamleler yapmaya başladı. Son olarak FBI'ın Trump'ın ekibinde görevli 14 kişiyi gözaltına alınacağı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump, "Buskandal bir karar ve kabul edilemez.Hillary Clinton'ın ekibi, kendini nezannediyor" diyerek tepki gösterdi.
KARA PARA AKLAMA SUÇU
İki taraf arasında restleşme sürerken, Trump'ın kampanya yöneticisi Michael Manafort, savcılığın teslim olma çağrısına uydu ve FBI'a gitti. Sadece 20 dakikalıkbir sorgu sonrası Manafort tutuklandı. Manafort'la birlikte savcılığa çağrılan bir diğer isim, eski iş ortağı Rick Gates. Rusya ile sıkı ilişkileri bilinen Manafort'un evine, Ağustos ayında baskın düzenlenmişti. Virginia'daki evde arama yapan FBI, birçok kayıt ve evraka el koymuştu. Manafort ve Gates, ABD'ye karşı komplo, para aklama teşebbüsü, mali olarak yeterli beyanda bulunamamak ve yabancı bir ülkenin kayıtsız ajanı olmak gibi 12 farklı suçlamayla karşı karşıya.
MANAFORT, kendi aracıyla geldiği FBI'da tutuklandı.
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