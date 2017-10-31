IRAKıp gitti

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Barzani, Kuzey Irak'ta bağımsız devlet kurma hayaline kapıldı. Tüm uyarılara kulaklarını tıkadı. 25 Eylül tarihinde gayrimeşru bir referandum yapıp her yere paçavralarını astı.
Ancak Peşmerge zoru görünce kaçtı. "Gerekirse ölürüz" diye palavra atan Barzani de Erbil'de kapana kısıldı. Son çare olarak Irak bayrağına sığınıp istifasını açıkladı.
7 HAZİRAN 2017'DE BÖYLE
Barzani, 7 Haziran 2017'de kendi paçavralarının önünde bu pozu verdi. Dünyaya rest çekerek referanduma gideceğini söyledi.
29 EKİM 2017'DE BÖYLE
İşgal ettiği Kerkük ve diğer bölgelerin tamamını kaybetti. Çaresiz kalınca göndere Irak bayrağını çekti. Önceki gün de işte böyle istifa etti.
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