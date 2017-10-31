 ;
Yol Durumu
  1. 'Adele'tin bu mu dünya
  2. IRAKıp gitti

Güzel rekabet

Güzel rekabet
Rusya 18 Mart 2018'de devlet başkanlığı için seçime gidiyor. Yapılan son anketler ise halkın büyük bir çoğunluğunun Vladimir Putin'e oy vermeye hazır olduğunu gösteriyor. Ancak Putin'in rakipleri de her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde 'nın Paris Hilton'u olarak bilenen TV sunucusu Kseniya Sobçak, başkan adayı olacağını söylemişti. Şimdi de Sobçak'ın ardından yeni bir isim daha adaylığını açıkladı. Rusya'nın tanınmış gazetecilerinden Yekaterina Gordon adaylığını şu sözlerle duyurdu: "Adım Yekateria Gordon. 37 yaşındayım ve Rusya devlet başkanlığı için aday olmaya karar verdim." İki çocuk annesi Gordon'un 10 yıldır gazetecilik yaptığı, kadın ve çocuk hakları konusunda uzman bir hukuk firmasının sahibi olduğu öğrenildi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar