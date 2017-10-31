Güzel rekabet

Rusya 18 Mart 2018'de devlet başkanlığı için seçime gidiyor. Yapılan son anketler ise halkın büyük bir çoğunluğunun Vladimir Putin'e oy vermeye hazır olduğunu gösteriyor. Ancak Putin'in rakipleri de her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Paris Hilton'u olarak bilenen TV sunucusu Kseniya Sobçak, başkan adayı olacağını söylemişti. Şimdi de Sobçak'ın ardından yeni bir isim daha adaylığını açıkladı. Rusya'nın tanınmış gazetecilerinden Yekaterina Gordon adaylığını şu sözlerle duyurdu: "AdımYekateria Gordon. 37 yaşındayım ve Rusyadevlet başkanlığı için aday olmaya kararverdim." İki çocuk annesi Gordon'un 10 yıldır gazetecilik yaptığı, kadın ve çocuk hakları konusunda uzman bir hukuk firmasının sahibi olduğu öğrenildi.
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