Büyük tehlike

ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Güney Kore ve Japonya'nın da Kuzey Kore tehdidi karşısında nükleer silahlanma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi. Kissinger "Kuzey Kore nükleer silah bulundurmaya devam ederse, bu durum Asya'nın geri kalanında da yayılmak zorunda kalacak. Bu da büyük risktir. ABD bölgedeki gerilimi düşürmek için acele etmeli. Aksi durumda bölge bir daha huzuru bulamaz" dedi.