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Büyük tehlike

Büyük tehlike
ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Güney Kore ve Japonya'nın da Kuzey Kore tehdidi karşısında nükleer silahlanma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi. Kissinger "Kuzey Kore nükleer silah bulundurmaya devam ederse, bu durum Asya'nın geri kalanında da yayılmak zorunda kalacak. Bu da büyük risktir. ABD bölgedeki gerilimi düşürmek için acele etmeli. Aksi durumda bölge bir daha huzuru bulamaz" dedi.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ulkesiniseven ulkesiniseven

Bence Kissinger önce kendi tehditlerini ve silahlarini yok etsin dünyanin gerisi otomatikman silahlanmayi birakir. Serefsizin önde gideni sizsiniz kore degil.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 31.10.2017 08:06
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