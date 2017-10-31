'Adele'tin bu mu dünya

Atalarımız, 'Zenginin malı züğürdün çenesini yorar' dedi. Haklı da söyledi! Dünyaca ünlü işadamı, manken ve şarkıcıların yıllık gelirleri herkesi şaşkına çevirdi. Kimileri ay sonunu zor getirirken onlar oturdukları yerde hatta uyurken bile servet sayılacak ücretleri cebe indirdi. Haliyle paraya para demedi! Bunların başında Bill Gates geldi. Microsoft'un kurucusu olan dahi işadamının hayatı herkesi imrendirdi. Kazandığı parayla da adından söz ettiren Gates, geçen yıl tam 3.4 milyar dolar (17 milyar lira) gelir elde etti. Gates'in bir günlük geliri ise 7.1 milyon pound (yaklaşık 35 milyon lira) idi. Bill Gates'i İngiliz şarkıcı Adele takip etti. Ünlü şarkıcı sesiyle olduğu kadar parasıyla da herkesi büyüledi. Yılda 16.5 milyon pound (yaklaşık 80 milyon lira) kazanan Adele'in, 1 günlük gelirinin 144 bin pound (700 bin lira) olduğu belirlendi. Eski futbolcu David Beckham'ın yıllık gelirinin de 65.1 milyon dolar (318 milyon lira) olduğu, günlük kazancının ise 136 bin pound (663 bin lira) olduğu öğrenildi. Dünyanın en zengin isimlerini sayarken İngiliz Kraliyet Ailesi'nden bahsetmeden olmazdı. Onlar da listede sırasını aldı.
OĞLUNU, TORUNLARINI GEÇTİ
Tahtını kimselere kaptırmayan Kraliçe Elizabeth, oğlunu ve torunlarını solladı. Yılda 42 milyon pound (205 milyon lira) kazandığı ortaya çıktı. 91 yaşındaki kraliçenin 1 günlük kazancının 117 bin pound (570 bin lira) olduğu açıklandı. Prens William ise geçtiğimiz yıl 1 milyon pound (5 milyon lira) kazandı. Günlük kazancının ise 5 bin pound (24 bin lira) olduğu ortaya çıktı.
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