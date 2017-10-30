'Şok'oprens

Terör örgütü DEAŞ, Buckingham’ı hedef aldı. Şifreli anlık mesaj uygulaması olan Telegram üzerinden “Kraliyet Ailesi bile yalnız bırakılmayacak” notunu yazdı. Prens George ile okulunun da fotoğrafını paylaştı...
İngiltere'yi terör korkusu sardı. İngilizler, bıçaklı saldırılar ve patlayan bombalar arasında kaldı. Terör örgütü DEAŞ saldırıları üstlendiğini açıkladı. DEAŞ'lı teröristlerin İngiltere'yle ilgili planları ise şimdi de Kraliyet Ailesi'ne ulaştı. Buna göre DEAŞ, şifreli anlık mesaj uygulaması Telegram'da bir mesaj yayınladı. Söz konusu mesajda "Kraliyet Ailesi bile yalnız bırakılmayacak" ifadesi yazılıydı. Bu mesaj ise Prens George'un fotoğrafıyla paylaşıldı. Ayrıca mesajda Prens'in Londra'nın doğusundaki Thomas's Battersea adlı okulunun bir fotoğrafı da vardı. Mesaja aynı zamanda okulun adresini de ekleyen şüpheliler, adresin yanına "Okul erken başlıyor" notunu yazdı.
BU TEHDİTLER CİDDİYE ALINMALI
İngiliz güvenlik güçleri Telegram isimli uygulamayı takip ederken, okulun çevresinde yaşayan insanlar medyada endişelerini anlattı. Sarah Burnett-Moore (54) isimli bir kadın, senelik 17 bin pound ücreti olan özel okulun güvenlik önlemlerini eleştirdi. Burnett-Moore, "İçeriye patlayıcı cihazlarla rahatlıkla girip onları çalıştırabilirim" ifadesini kullandı. Sixgill firmasından Barry Spielman, şirketinin yılın başından beri Telegram'ı takip ettiğini anlattı. Spielman, "Aldığımız bilgiler bize bu tehditleri ciddiye almamız gerektiğiniz söylüyor" dedi. Arapça bir cihat şarkısından sözlerin bulunduğu mesajda, "Savaş mermilerin melodileriyle geldiğinde, inançsızlığa alçalıp intikam arzulayacağız" ifadeleri yer aldı. Konuyla ilgili Kraliyet Ailesi bir açıklamada bulunmadı.
ÜST DÜZEY GÜVENLİK
Cam bridge Dükü William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın çocukları Prens George, bu yıl Thomas's Battersea adlı okula başladı. Yüksek seviyeli ailelerin tercih etmediği bu okul, oldukça sıradandı. Bu sebeple bazı eksikliklerin de bulunduğu okul, Prens Geroge'un geleceği haberi ile baştan aşağı yenilendi. Her ayrıntının düşünüldüğü okulda güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkartıldı. Öte yandan İngiliz Gizli Servisi'nden bir ekibin her gün okulda nöbet tuttuğu ve giriş çıkışları kontrol ettiği belirtildi.
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