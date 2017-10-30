Anthony Joshua ve Carlos Takam’ın maçı nefesleri kesti. 80 bin kişinin izlediği karşılaşmayı, hakemin kararı gölgeledi. 10’uncu rauntta teknik nakavt kararı veren Phil Edwars, maçı Joshua lehine bitirdi. Bu karar büyük tepki çekti
Dünya, 27 yaşındaki İngiliz boksör Anthony Joshua ile 36 yaşındaki Fransız rakibi Carlos Takam'ın maçına kilitlendi. 80 bin kişinin izlediği maç, İngiltere Galler'deki Principality Stadyumu'nda gerçekleşti. Zaman zaman hakemin müdahalelerine maruz kalan Takam'ın, İngiliz rakibini oldukça zorladığı gözlendi. Maçın 10'uncu raundunda ise hakem skandal kararıyla tepki çekti. Maçın daha fazla devam etmesini istemeyen hakem Phil Edwars, teknik nakavt ilan etti. Maçı Joshua lehine bitirdi. Bu kararın ardından 3 ağır sıklet kemeri bulunan Joshua, kariyerindeki 20'nci maçında 20'nci nakavtını elde etti. İzleyiciler, hakem Edwars'ın kararını protesto etti. Maç sonunda açıklama yapan Joshua, "Hakemin kararı benim elimde değil" dedi. Takam ise rakibine saygı duyduğunu ancak rövanş istediğini söyledi. "Hakem maçı neden bitirdi anlamadım" diyerek sitem etti.
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