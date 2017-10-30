'Böl'çika!

İspanya'da Özerk Katalonya Hükümeti'nin 1 Ekim'de referandum düzenlemesiyle patlak veren kriz tırmanışa geçti. Katalonya, tek taraflı bağımsızlık ilan etti. İspanyol parlemantosu rest çekti. Katalonyahükümeti feshedildi ve yetkileri merkezi hükümete devredildi. KatalonyaBaşkanı Cares Puigdemont'un yetkileri, İspanya Başbakan Yardımcısı SorayaSantamaria'ya verildi. İspanya hükümeti, feshettiği Katalonya özerk yönetimi hükümetinin bakanlarına tahsis edilen koruma polisi ve makamşoförlerini de geri çekti. Öte yandan Puigdemont ve ayrılıkçı diğer Katalan liderler hakkında "isyansuçlamasıyla" dava açılacağı öğrenildi. Yetkilerine el konulan Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont kararı tanımadıklarını bildirdi. Katalanlardan da şiddete başvurmadan tepki göstermelerini istedi. Teröre kol kanat geren Belçika ise hemen devreye girdi. PKK, DHKPC ve FETÖ başta olmak üzere çok sayıda terör örgütünü himayesi altına alan Belçika, şimdi de bölücü Katalan lider için harekete geçti. Belçika, tutuklanma olasılığı bulunan Puigdemont'a sığınma hakkı verebileceklerini bildirdi. Belçika Mülteci ve Göç BakanıTheo Francken, "Carles Puigdemont'un henüz bir iltica talebi olmadı. Ancak olursa, mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda Puigdemont'a sığınma hakkı verilebilir" dedi. Öte yandan kriz futbolu da gerdi! İspanya'nın Real Madrid takımı, Girona karşılaşması öncesi Katalonya bölgesindeki kente "güvenlik" gerekçesiyle kulüp otobüsüyle gitmedi.
PUİGDEMONT HAPSE
Katalonya özerk yönetiminin İspanya'nın parçası olarak kalmasını isteyen yüzbinlerce kişi, dün Barselona'da gösteri düzenledi. İspanya, Katalonya ve Avrupa Birliği (AB) bayrağı taşıyan bağımsızlık karşıtları, sabah saatlerinden itibaren 'Passeig de Gracia Caddesi'nde bir araya geldi. Gerginliğin yaşanmadığı gösteride, "Yaşasın İspanya" ve "Hepimiz Katalonya'yız" sloganları hakimdi. "İspanya'nın parçalanmasına izin vermeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ayrılıkçı lider Puigdemont'a tepkilerini de "Puigdemont hapse" sloganıyla gösterdi.
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