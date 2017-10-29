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Podyumda öldü!

Podyumda öldü!
Çin'in kentinde üzücü bir olay yaşandı. 14 yaşındaki model , bir defileye katıldı. 13 saat süren defilede yorgun düşen genç modelin menenjit olmasından şüphelenildi ancak yine de defilenin tamamlanması talep edildi. Bunun üzerine genç model hasta hasta defileye çıkmaya devam etti. Sağlık desteği bulunmayan defilenin sonunda hastaneye kaldırılan genç model komaya girdi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan genç modelin ölüm sebebinin yorgunluk olduğu belirtildi.
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