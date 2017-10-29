Podyumda öldü!

Çin'in Şangay kentinde üzücü bir olay yaşandı. 14 yaşındaki model Vlada Dzyuba, bir defileye katıldı. 13 saat süren defilede yorgun düşen genç modelin menenjit olmasından şüphelenildi ancak yine de defilenin tamamlanması talep edildi. Bunun üzerine genç model hasta hasta defileye çıkmaya devam etti. Sağlık desteği bulunmayan defilenin sonunda hastaneye kaldırılan genç model komaya girdi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan genç modelin ölüm sebebinin yorgunluk olduğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.