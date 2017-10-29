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Modelin isyanı

Modelin isyanı
İstanbul'da enerji şirketinde çalışıp aynı zamanda modellik yapan Ukraynalı Katia K., bir yatırım fonu şirketinin Alman yöneticisini 'tecavüz girişimi' iddiasıyla şikayet etti. 3 yıl önce yaşanan olayda cinsel saldırı suçundan Florian H. hakkında 7 yıl hapis istemiyle açılan davanın ardından genç kadın, aynı nedenle ikinci kez savcılığa başvurdu. Ukraynalı kadın için koruma kararı verildi. , iş için sık sık ülkesine giden Florian H.'nin Ukrayna'ya girmemesi için de ilgili birimlere şikayet dilekçesi verdi. İfadesi alınan Florian H. suçlamaları kabul etmeyerek, "Birlikte içki içtik. Çekici bir kadın olduğunu, hoşlandığımı ifade ettim, öpüştük. Asansörde kendisine saldırmış değilim" dedi. Florian H. delil yetersizliğinden beraat etti. Model karara isyan etti ve temyize başvuracağını söyledi.
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