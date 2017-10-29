Modelin isyanı

İstanbul'daenerji şirketinde çalışıpaynı zamanda modellikyapan UkraynalıKatia K., bir yatırımfonu şirketininAlman yöneticisini'tecavüz girişimi'iddiasıyla şikayet etti.3 yıl önce yaşananolayda cinsel saldırısuçundan FlorianH. hakkında 7 yılhapis istemiyle açılandavanın ardından gençkadın, aynı nedenleikinci kez savcılığabaşvurdu. Ukraynalıkadın için korumakararı verildi. Katia K.,iş için sık sık ülkesinegiden Florian H.'ninUkrayna'ya girmemesiiçin de ilgili birimlereşikayet dilekçesi verdi.İfadesi alınan FlorianH. suçlamaları kabuletmeyerek, "Birlikte içkiiçtik. Çekici bir kadınolduğunu, hoşlandığımıifade ettim, öpüştük.Asansörde kendisinesaldırmış değilim"dedi. Florian H. delilyetersizliğinden beraatetti. Model kararaisyan etti ve temyizebaşvuracağını söyledi.
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