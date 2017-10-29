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Maaşı 105 milyon dolar

Maaşı 105 milyon dolar
2015 yılından beri Google'ın CEO'su olan Hindistan doğumlu , 45 yaşında. 110 milyon dolarlık kazancı ile dikkat çeken Pichai'nin gelirinin gelecek yıl yüzde 10 artacağı belirtildi. Özel fikirleriyle Google'ın gelirini arttıran Pichai'ye birçok teklifin geldiği ancak o çalıştığı şirketten ayrılmayı asla düşünmediğini söyledi.
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