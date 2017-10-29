 ;
Yol Durumu
  1. Büyük korku
  2. 25 dakika sonra haber gelecek!

İngilizler’in son yalanı şaşırtmadı

İngilizler’in son yalanı şaşırtmadı
İngiltere, Rusya Devlet Başkanı 'in gitmesi için geçmişte de her yolu denedi. Ancak başarılı olamayan İngilizler'in yalanı çok seven medyası, buna son bir halka daha ekledi. İngiliz basını, Putin'in görevi bırakacağını ve yerine kızı Katerina'yı hazırlayacağını öne sürdü. Putin'in ilerleyen yaşı dolayısıyla devlet başkanlığına aday olamayacağı iddia edildi. Bu saçma iddia, Rus medyası tarafından da alay konusu oldu. Sputnik, "İngilizler, saçma rüyalar görüyor. Hala anlamıyorlar, Rusya 'ye birkaç beden büyük gelir" diye yazdı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar