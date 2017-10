İngilizler’in son yalanı şaşırtmadı

Rusya Devlet Başkanı Putin 'in gitmesi için geçmişte de her yolu denedi. Ancak başarılı olamayan İngilizler'in yalanı çok seven medyası, buna son bir halka daha ekledi. İngiliz basını, Putin'in görevi bırakacağını ve yerine kızı Katerina'yı hazırlayacağını öne sürdü. Putin'in ilerleyen yaşı dolayısıyla devlet başkanlığına aday olamayacağı iddia edildi. Bu saçma iddia, Rus medyası tarafından da alay konusu oldu. Sputnik, "İngilizler, saçma rüyalar görüyor. Hala anlamıyorlar, Rusya İngiltere 'ye birkaç beden büyük gelir" diye yazdı.