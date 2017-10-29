Suriye'de yıllardır devam eden iç savaştan yararlanan PKK'lı teröristler, bazı bölgeleri ele geçirdi.

Amerika'nın desteğiyle bölgede ilerleyen teröristler, petrol kaynaklarının bulunduğu bölgelere özellikle yöneldi.

PKK-ESAD SAVAŞI YAKIN

Terör örgütü DEAŞ'a karşı zaman zaman işbirliği de yapan PKK/PYD ile Esad rejimi, şimdi karşı karşıya geldi.

BÖLGEYİ TERK EDİN

Esad'in sağ kolu durumundaki Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk, terör örgütü elebaşlarından işgal alanlarının terk edilmesini istedi.

Anlaşamadan masadan kalkan Esad rejimi ve PKK/PYD arasında çatışmaların yaşanması kaçınılmaz hale geldi.

SURİYE'NİN DÖRTTE BİRİ İŞGAL ALTINDA

Rejim ve örgüt arasında daha önce Rusya arabuluculuğunda benzer temaslar, alt düzeyde gerçekleşmişti.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre PKK/PYD, çoğu Arap ve Türkmenlere ait olmak üzere Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini işgal ediyor.