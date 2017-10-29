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Çirkin Alman

Çirkin Alman
Almanya'daki Würzburg Üniversitesi'nde Profesör Gisela Müller- Brandeck-Bocquet'in, Türk kökenli bir Müslüman öğrenciye başörtüsünü çıkarmasını söylemesi tepkiye yol açtı. Würzburg şehrindeki üniversitede, Müller- Brandeck-Bocquet'in öğrencilerinden başörtülerini çıkarmalarını talep etmesi bazı öğrencilerin sınıfı terk ederek protesto etmesine yol açtı. Bu talebinin Müslüman kadınları içerdiğini söyleyen profesör, talebine gerekçe olarak sınıfın seküler bir alan olmasını gösterdi. Yaşanan olay üzerine Yeşil Gençlik Würzburg isimli sivil toplum örgütü grubu 19 yaşındaki öğrenciye destek çıkarak, inanç özgürlüğüne sahip olduklarını aktardı. Grup, aynı zamanda profesörün davranışının, öğrencinin kamu önünde aşağılanması anlamına geldiğini söyledi.
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