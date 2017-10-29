Çirkin Alman

Almanya'daki Würzburg Üniversitesi'nde Profesör Gisela Müller- Brandeck-Bocquet'in, Türk kökenli bir Müslüman öğrenciye başörtüsünü çıkarmasını söylemesi tepkiye yol açtı. Würzburg şehrindeki üniversitede, Müller-Brandeck-Bocquet'in öğrencilerindenbaşörtülerini çıkarmalarını talepetmesi bazı öğrencilerin sınıfı terkederek protesto etmesine yol açtı. Bu talebinin Müslüman kadınları içerdiğini söyleyen profesör, talebine gerekçe olarak sınıfın seküler bir alan olmasını gösterdi. Yaşanan olay üzerine Yeşil Gençlik Würzburg isimli sivil toplum örgütü grubu 19 yaşındaki öğrenciye destek çıkarak,inanç özgürlüğüne sahip olduklarınıaktardı. Grup, aynı zamandaprofesörün davranışının, öğrencininkamu önünde aşağılanması anlamınageldiğini söyledi.
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