Büyük korku

MinnesotaTimberwolvesdeplasmanından119-116 mağlup ayrılanOklahoma City Thunder dönüşyolunda büyük tehlike atlattı.Chicago üzerinde oyuncularıtaşıyan uçağın burnu henüztanımlanamayan bir nesneyleyaşadığı çarpışma nedeniyle ağırhasar aldı. Olayın 30 bin feettemeydana geldiği belirlenirkenyolcu ve mürettebattan kimseninyaralanmadığı ancak büyük korkuyaşadıkları belirtildi. OklahomaCity Thunder'ın İspanyoloyuncusu Alex Abrines, olayiçin şaşkınlığını gizleyemedi vetwitter üzerinden "Hangi hayvan/ nesne uçakla aynı yükseklikteuçuyor ve buna neden olabilir???"paylaşımını yaptı. Takımın efsaneoyuncusu Russell Westbrook,"Uçağın içinde bir andaçığlıklar duyduk. Ne olduğunuanlamadık ama büyükbir sorunla karşı karşıyaolduğumuzu düşündük.Ne kadar sakin kalmayaçalışsak da, endişelendik"açıklaması yaptı. 800 milyondolar değerindeki Oklahoma CityThunder'ın yıldız oyuncularındanbazıları psikolog talep etti.
NBA takımı Oklahoma City Thunder'ı taşıyan uçağın burun kısmının neye çarptığı ise hala anlaşılamadı.
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