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Büyük korku

ekibi oyuncularını taşıyan uçak 30 bin yükseklikte büyük bir tehlike atlattı. Yıldız oyuncular büyük korku yaşadı...

Büyük korku
Minnesota Timberwolves deplasmanından 119-116 mağlup ayrılan Oklahoma City Thunder dönüş yolunda büyük tehlike atlattı. Chicago üzerinde oyuncuları taşıyan uçağın burnu henüz tanımlanamayan bir nesneyle yaşadığı çarpışma nedeniyle ağır hasar aldı. Olayın 30 bin feette meydana geldiği belirlenirken yolcu ve mürettebattan kimsenin yaralanmadığı ancak büyük korku yaşadıkları belirtildi. Oklahoma City Thunder'ın İspanyol oyuncusu Alex Abrines, olay için şaşkınlığını gizleyemedi ve twitter üzerinden "Hangi hayvan / nesne uçakla aynı yükseklikte uçuyor ve buna neden olabilir???" paylaşımını yaptı. Takımın efsane oyuncusu Russell Westbrook, "Uçağın içinde bir anda çığlıklar duyduk. Ne olduğunu anlamadık ama büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu düşündük. Ne kadar sakin kalmaya çalışsak da, endişelendik" açıklaması yaptı. 800 milyon dolar değerindeki Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncularından bazıları psikolog talep etti.


NBA takımı Oklahoma City Thunder'ı taşıyan uçağın burun kısmının neye çarptığı ise hala anlaşılamadı.
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