Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosunda, Başkan Mesud Barzani'nin yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi'ne devredilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.



Öte yandan Barzani, parlamentoya 1 Kasım tarihinde yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi'ne devredilmesi için mektup göndermişti. Barzani mektupta, "24 Ekim'de yapılması kararlaştırılan ancak hiç kimsenin aday olmaması sebebiyle ertelenen Kürdistan Başkalık seçimlerinin ardında başkanlık görevimin tekrar uzatılmasını reddediyorum" ifadelerine yer vermişti.



"ABD BUNA NEDEN SESSİZ KALDI?"

Barzani, parlamentoda okunması için gönderdiği mektubun ardından mesaj yayınladı. Barzani, "Kerkük için iyi bir hazırlık yapmıştık. Maalesef 16 Ekim gecesi bu büyük ihanet gerçekleşti. 16 Ekim gecesi, peşmerge ve halkımıza zehirli bir hançer sapladı. Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri, ABD'nin gözleri önünde ve onların silahlarıyla IKBY'ye saldırdı. ABD buna neden sessiz kaldı? " dedi.