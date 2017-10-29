Barzani istifa etti iddiası

AFP haber ajansı, Mesut Barzani'nin görevinden çekildiğini duyurdu. Konu ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.



IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin yetkilerinin diğer mercilere devredilmesi gündemiyle toplanan Kürt Parlamentosu'nda kapalı oturum gerçekleştiriliyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, 1 Kasım'da sona erecek olan başkanlık süresinin uzatılmasını kabul etmediği bildirilmişti

Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani'nin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddederek, yarın oturum yapılacak IKBY Parlamentosuna konuyla ilgili mektup gönderdiğini belirtmişti.

SEÇİMLER ERTELENDİ

Barzani'nin, 7 Haziran tarihinde bazı siyasi partilerle bir araya geldiği toplantı sonrası hem milletvekili hem de başkanlık seçimlerinin 1 Kasım tarihinde yapılmasına karar verilmiş, ancak IKBY Parlamentosu, geçen hafta yaptığı oturumda oy çokluğuyla her iki seçimi de 8 ay erteleme kararı almıştı.