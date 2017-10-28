Mesud Barzani'nin bugün IKBY Parlamentosuna gönderdiği mektupla, 1 Kasım'dan itibaren yetkilerini paylaşacağı ya da istifa edebileceği öğrenildi.

IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cafer İbrahim Eminki, Mesud Barzani'nin bugün parlamentoya bir mektup gönderdiğini söyledi.

Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rûdaw'ın haberine göre IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı İbrahim Eminki, "Bugün Barzani, yarın ki parlamento oturumunda okunması için bir mektup gönderdi" dedi.



Cafer İbrahim Eminki, mektubun parlamento oturumunda okunduktan sonra, üyeler tarafında görüşüleceğini söyledi.

Mektupla Barzani'nin 1 Kasım'da yetkilerini parlementoya devredeceği öne sürülüyor.

Rûdaw muhabiri, "Mektubunda Başkan Barzani'nin, Başkanlık yetkilerinin IKBY Parlamentosu ve IKBY Hükümeti'ne bölüştürülmesine" yer verdiğini belirtti.