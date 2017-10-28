Mesud Barzani'nin bugün IKBY Parlamentosuna gönderdiği mektupla, 1 Kasım'dan itibaren yetkilerini paylaşacağı ya da istifa edebileceği öğrenildi.
IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cafer İbrahim Eminki, Mesud Barzani'nin bugün parlamentoya bir mektup gönderdiğini söyledi.
Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rûdaw'ın haberine göre IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı İbrahim Eminki, "Bugün Barzani, yarın ki parlamento oturumunda okunması için bir mektup gönderdi" dedi.
Cafer İbrahim Eminki, mektubun parlamento oturumunda okunduktan sonra, üyeler tarafında görüşüleceğini söyledi.
Mektupla Barzani'nin 1 Kasım'da yetkilerini parlementoya devredeceği öne sürülüyor.
Rûdaw muhabiri, "Mektubunda Başkan Barzani'nin, Başkanlık yetkilerinin IKBY Parlamentosu ve IKBY Hükümeti'ne bölüştürülmesine" yer verdiğini belirtti.
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ben olsam kabul etmem adam kuzey ırağı karıştıracak peşmergeyi açlığa mahkum edecek adama sormazlarmı nerde kaldı senin gençlik özlemin komik şaklaban hesap vermen lazım abd ve israil uşağı şimdi kaçmaya başla yok öyle yağma bakalım baban gibi amerikayamı kaçacaksın veya akıl baban israilemi göreğiz yanlız oradaki halkı yaktın açlığa sefalete sürükledin bir yerine kına yak
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