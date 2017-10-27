Terör örgütü PKK yandaşlarından saldırı

Sabah'a konuşan görgü tanıkları, PKK yandaşlarının polis eşliğinde şehri turladıklarını ve ardından Türk vatandaşlarının yaşadığı mahallede terör karşıtlarına saldırdıklarını belirtti. Biri bıçaklanan, toplam beş kişinin yaralandığı olayları Anver Başkonsolosu Metin Ergin, Avrupa Türk Demokratlar Birliği(UETD) Belçika Başkanı Basir Hamarat yakından takip ediyor.





MEDYADAN ÇARPITMA, POLİSTEN KOLLAMA

Belçika'nın en yüksek tirajlı gazetesi olan HLN, olayı ilk başta "Türk mafya grupları arasında büyük çatışma" diye verirken, sonradan haberi değiştirmek durumunda kaldı.





Yazılı açıklama yapan Anvers polisi, "kamu düzenini korumak" amacıyla 41 kişiyi gözlatına aldıklarını ve yaralanan beş kişinin durumlarının iyi olduğunu bildirdi.



Anvers bölgesinde yaşayan Belçika'lı Türkler, polis eşliğinde terör propagandası yapılmasına büyük tepki gösteriyor. Kargaşa sonrası olay yerinde bulunan Fatih Nezipzade, otobüs güzergahanın bilinçli olarak seçildiğini ve "üst düzey provokasyon" ile karşı karşıya kalınmış olduğunu belirtti.

PKK GEÇEN HAFTA GURBETÇİLERİ HEDEFE ALMIŞTI

Teröristbaşı lehine Avrupa'nın birçok kentinde gösteri düzenleyen PKK'nın Avrupa'daki gençlik yapılanması, Hollanda merkezli PKK yayın organı ANF'de yayınladığı bildiriyle, Avrupa genelinde gurbetçi vatandaşlara karşı 'intikam' eylemlerine gideceğini duyurdu.







Avrupa'nın tüm kentlerini mücadele alanı diye tanımlayan terör örgütü, Avrupa'nın tüm Türk merkezleri, AK Parti ve MHP'ye bağlı kurul ve kuruluşların hedefinde olduğunu ve "Avrupa'nın kapitalist modernitesi" ile planlanan bu terör eylemleri karşısında duramayacağını iddia etti.

Teröristbaşının salıverilmemesine karşın, "Avrupa'nın her yerinde süresiz eylem" içerisinde olacağanı söyleyen örgüt, sözde bildirinin yayınlanmasından saatler sonra metni propaganda organı ANF'den kaldırdı. Bildiri halâ diğer örgüt bağlantılı haber portallarında yayınlanıyor.

"TC'nin ve ona bağlı kurumlarını, kişilerini hedef alacağız. Bunun için Avrupa'nın tüm alanlarında yaşayan devrimci gençlik, Apocu gençlik harekete geçmeye çağırıyoruz. Tüm alanlarda faşist TC tek bir kurumunu bile yaşanmayacak hale getirmelidir. Her yeri direniş bölgelerine çevirmelidir."



