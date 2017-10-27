Pırlanta eş

Milyarderler, eşlerinin özel günleri için servet harcadı. Arap şeyhi, karısına 15.1 milyon dolarlık pırlantalarla süslü ayakkabı satın aldı. Diğer zenginler de Arap milyarderden aşağı kalmadı! Aşkı için pırlanta klozet, ada, şelale ve hatta çanta içinde milyonlar bile hediye eden vardı...
Dünyacaünlü zenginler, sevgilileri ve eşleri için kesenin ağzını açtı. Milyonerlerin aldığı hediyeler, ağızları açık bıraktı. "Zenginin malızüğürdün çenesiniyorar" dedirten armağanlar, fiyatlarıyla rekor üstüne kırdı. İsmini açıklamayan bir Arap şeyhi ise diğer zenginlere fark attı. Arap milyarder, eşinin yaş günü için İngiliz tasarımcı Debbie Wingham ile anlaştı. Debbi, Arap şeyhinin eşi için "dünyanınen pahalı ayakkabısını" tasarladı. Tasarım harikası olan ayakkabı kuyumcu dükkanından farksızdı. 24 ayar altınla kaplanan ve Arap yasemini ile süslenen ayakkabıda binden fazla pırlanta kullanıldı. Eşi benzeri bulunmayan ayakkabının fiyatının 15.1 milyondolar olduğu açıklandı. Arap şeyhinin eşine hediye ettiği 15.1 milyon dolarlık ayakkabı, "Pabuçdeğil malikane" yorumlarına yol açtı. Hediyelikte zirve olan ayakkabının ardından gözler eş ya da sevgililerine pahalı hediyeler alan medyatik isimlere odaklandı. Adeta parayla oynayan isimlerin milyonluk hediyeleri arasında altın kaplama küvet, özel jet, ada, şelale ve hatta çantaiçinde hediyelik milyonlar bile vardı. Hayallerini veceplerini zorlayan ünlülerin birzamanlar sevgililerine aldığıuçuk hediyeler ise şunlardı:
ŞELALE 1.6 MİLYON DOLAR
Oyuncu Brad Pitt, boşandığı eski eşi Angeline Jolie ile tutkulu bir aşk yaşamıştı. Yakışıklı oyuncu, Angelina Jolie'ye 2012 yılında yılbaşı hediyesi olarak tam 1.6 milyon dolara Kaliforniya'da bir şelale satın almıştı.
ALTIN KÜVET: 2.3 MİLYON DOLAR
BOKS şampiyonu Mike Tyson, hediyede de rakip tanımadı! Eşi Robin Givens'e 2.3 milyon dolarlık 24 ayar altın kaplama küvet aldığı ortaya çıktı.
HEYKEL: 104 MİLYON DOLAR Rus milyarder Abramoviç, sevdiği için kesenin ağzını açanlardandı. Abramoviç, boşanma aşamasında olduğu eşi Dasha Zhukova'ya 2008 yılında 104 milyon dolara "Walking Man I by Alberto Giacometti" adlı heykeli satın almıştı.
ÇANTA İÇİNDE: 1 MİLYON DOLAR Rapçi Birdman, sevgilisine 2008 yılında Louis Vuitton marka çanta içerisinde 1 milyon dolar nakit hediye etti. Bu hediye "Görgüsüzlük sembolü" olarak tarihe geçti.
PIRLANTA KLOZET: 105 BİN DOLAR
Eşi için kesenin ağzını açan diğer milyarderler ve aldıkları lüks hediyeler şöyle: HİNDİSTANLI milyarder Mukesh Ambani, eşi Nina'ya 2007'de 60 milyon dolara jet hediye etti.
ANİL Ambani, karısı Tina'ya 2008'de 84 milyon dolarlık 34 metrelik yat aldı. OYUNCU Jennifer Aniston'a eski nişanlısı 1 milyon dolarlık altın kaplama motosiklet hediye etmişti.
ADA: 2 MİLYON DOLAR
Rapçi Jay-Z, eşi için cömert davranan isimlerdendi. Ünlü rapçi, eşi Beyonce'a Florida'da bulunan 4 milyon dolar değerinde bir ada hediye etti.
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