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Paşaport!

Küçük bir ada ülkesi olan , dünyaya kafa tuttu. 159 ülkeye vizesiz seyahat olanağı sağlayan pasaportuyla dünyanın en avantajlı ülkesi oldu

Paşaport!
Politik gelişmeler ve diplomatik krizler derken artık bazı ülkeler eski geçerliliklerini yitirdi. Gözler en güçlü pasaporta çevrildi. "Passport Index" adlı internet sitesi, "2017 yılının en güçlü pasaportlarını" listeledi. Buna göre, küçük bir ada ülkesi olan Singapur, "En avantajlı pasaportlar" listesinin başına yerleşti. pasaportuna sahip yaklaşık 3.4 milyon kişinin, tam 159 ülkeye vizesiz giriş yapabildiği bildirildi. Singapur'u 158 ülkeye vizesiz giriş hakkına sahip Almanya ve 157'şer puanla İsveç ve Güney Kore izledi. ABD pasaportu 154 ülkeye vizesiz giriş imkanıyla listenin altıncı sırasında, Türkiye ise 104 ülkeyle 44'üncü sırada kendine yer edindi.
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