Politikgelişmeler vediplomatik krizlerderken artıkbazı ülkeler eskigeçerlilikleriniyitirdi. Gözler en güçlü pasaporta çevrildi."Passport Index" adlı internet sitesi, "2017yılının en güçlü pasaportlarını" listeledi. Bunagöre, küçük bir ada ülkesi olan Singapur, "Enavantajlı pasaportlar" listesinin başına yerleşti.Singapur pasaportuna sahip yaklaşık 3.4 milyon kişinin, tam 159 ülkeye vizesiz giriş yapabildiği bildirildi. Singapur'u 158 ülkeye vizesiz giriş hakkına sahip Almanya ve 157'şer puanla İsveç ve GüneyKore izledi. ABD pasaportu 154 ülkeye vizesizgiriş imkanıyla listenin altıncı sırasında, Türkiye ise 104 ülkeyle 44'üncü sırada kendine yer edindi.
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