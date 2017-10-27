N'atom' bombası

NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel ağzındaki baklayı çıkardı. Türkiye’nin Rus S-400 füzelerini almakta serbest olduğunu belirten Pavel “Ancak bunun sonuçlarına da katlanırlar” dedi. Açıkça Türkiye’yi tehdit etti
NATO Askeri Komitesi Başkanı Orgeneral Petr Pavel, çarşamba günü yaptığı açıklamada adeta Türkiye'yi tehdit etti. Her bir ülkenin kendi savunma kararlarını vermekte serbest olduğunu belirten Pavel, ancak Türkiye'nin planlanan S-400 füzelerini almasının Ankara'nın NATO müttefikleriyle herhangi bir hava savunma sisteminin parçası olmasını engelleyeceğini ileri sürdü. Pavel, başka teknik kısıtlamaların da ortaya çıkabileceğini savundu.
MÜTTEFİK İÇİN BİR ZORLUK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül'de yaptığı açıklamada S-400'lerin alımı konusunda Rusya ileanlaşmaya varıldığını ve imzalarınatıldığını duyurmuştu. Savunma Yazarları Grubu'nun ev sahipliğini yaptığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pavel "Egemenlik ilkesi, savunma teçhizatının ediniminde açıkça görülüyor ancak ülkeler bu kararları vermede bağımsız oldukları gibi, kararlarının sonuçlarıyla yüzleşmede de bağımsızlar" dedi. "NATO füze savunma sistemleriile entegre olmasa bile S-400'lerinbulunması, o ülke topraklarındapotansiyel olarak konuşlandırılacakolan müttefik varlıkları için zorluklaryaratıyor" ifadelerini kullanan Pavel, müttefiklerin konuyu tartışmalarının, endişe ve potansiyel güçlükleri dile getirmelerinin adil olduğunu belirtti. Pavel, Türkiye'nin NATO'nun kilit bir parçası olarak kaldığını söyledi ve Ankara'nın anti-demokratik olmakla eleştirilmesine ilişkin "Demokratik eksiklikler söz konusu olduğunda, bana mükemmel bir tek ulus göster. Hiç kimse mükemmel değil" ifadelerini kullandı.
EN İYİ SİSTEM
S-400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşuyor. Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4.8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.
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