Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Katalonya'nın İspanya'dan tek taraflı bağımsızlık ilanını tanımayacağını bildirdi.

Tajani, yazılı açıklamasında, bağımsızlık ilanının hukukun üstünlüğü, İspanyol anayasası ile Katalonya'nın özerklik statüsünün ihlali olduğunu kaydederek "AB'de hiç bir ülke, bu bağımsızlık ilanını tanımayacak." ifadesini kullandı.

Her zamankinden daha fazla hukukun üstünlüğünün sağlanmasına ihtiyaç olduğunu belirten Tajani, bunun diyalog ile tüm Katalanların özgürlük ve haklarının garanti altına alınması temelinde yapılması gerektiğini ifade etti.