İspanya şokta! İşte ilk açıklama

İki aya yakın bir süredir İspanya'yı kasıp kavuran Katalonya krizinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

İspanya'nın Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, yaptığı oylamayla tek taraflı bağımsızlık ilan etti.

İspanya Başbakanı Rajoy sükunet çağrısı yaptı ve Katalonya'da hukukun üstünlüğünün tesis edileceğini söyledi.

İSPANYA, KATALAN HÜKÜMETİNİ FESHETTİ

Geçtiğimiz hafta Başbakan Mariano Rajoy liderliğinde toplanan kabinenin, Katalonya hükümetini feshetme ve 6 ay içerisinde Katalonya'da bölgesel seçimlerin yapılması kararını almasının ardından bu kararlar bugün İspanya Senatosu'nda oylandı.

İspanya Senatosu, Katalan hükümetinin feshedilmesi ve Katalonya'nın direkt olarak merkezden yönetilmesini öngören tasarıyı kabul etti.

Oylama öncesinde Senato'ya gelen Başbakan Rajoy, Katalonya'nın yönetiminin merkezi hükümete bağlanmasının Katalanların özgürlüklerinin elinden alınması anlamına gelmeyeceğini, aksine onları korumak anlamına geleceğini söylemişti.

"İLK İŞİMİZ KATALONYA BAŞKANINI KOVMAK OLACAK"

İspanyol anayasasında yer alan, özerk bölgelerin yönetimini Madrid yönetimine devredilmesi yetkisini veren 155. maddeyi kullanmak isteyen Rajoy, oylamada bu yönde karar çıkması durumunda ilk işlerinin Katalan lider Carles Puigdemont'u görevden almak olacağını söylemişti.

Bilindiği gibi dün Puigdemont'un erken seçim çağrısı yaparak, İspanyol hükümetinin 155. maddeyi kullanmasını engellemeye çalışacağı düşünülüyordu. Ancak koalisyon ortaklarından gelen tepkiler ve Madrid'den konuyla ilgili garanti alınamaması nedeniyle Puigdemont, erken seçim çağrısı yapmadı. Puigdemont yaptığı konuşmada, atılacak bir sonraki adıma parlamentonun karar vereceğini söylemişti.