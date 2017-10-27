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Hepsi silahı

DEAŞ’tan alınan yerlerde binlerce mühimmat bulunan depolar ortaya çıktı. Silahların birçoğunun yapımı NATO silahı olduğu tespit edildi

Hepsi Belçika silahı
Suriye ordusundan Tuğgeneral Hasan Süheyl, üç gün önce Mayadin'de terör örgütü DEAŞ'tan ele geçirdiği bir depodan NATO silahlarının çıktığını açıkladı. Suriyeli yetkililer "Depoda çok sayıda ABD, ve İngiltere menşeili silahlar yer alıyor. Silahlarla birlikte fazla miktarda yabancı iletişim sistemleri de bulunuyor. Bu silahları depodan çıkarmamız en az bir hafta sürer" dedi. Belçika basınında da yer alan gelişme sonrası, her fırsatta Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine yuva olan, teröristleri topraklarında barındırmaya devam eden Belçika'nın, yine bir terör örgütü DEAŞ'ın depolarından kendi silahlarının çıkmasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

İSRAİL SİLAHLARI DA VAR
Depodaki silahların birçoğunun Belçika yapımı olduğu ortaya çıkarken, diğer silahların da ABD ordusuna ait olduğu anlaşıldı. Suriye devlet haber ajansı SANA ise depodaki silahlardan bazılarının İsrail menşeili olduğunu öne sürdü. Humus'un kırsalındaki Cubel Cerrah bölgesinde bulunan bir başka depoda da İsrail menşeili silahlar ve iletişim sistemleri çıktı.
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YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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Uyan T&#252;rkiye Uyan Türkiye

Bu teröristlerinin Batı istihbaratlarının hesabına çalışan bir örgüt olduğunu bilmeyen var mı bilmiyorum. Yine batılı istihbaratlarının hesabına çalışan bizim muhalefete göre de tam tersi. Rabbim tüm Müslümanlara şuur ihsan etsin.

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evet0
hayır0
cevapla 27.10.2017 15:16
Cesur DUYARLI Cesur DUYARLI

dünya üzerinde bir terör örgütü olmasın ki bir batı ülkesi onun arkasında olmasın...

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evet0
hayır0
cevapla 27.10.2017 14:21
arkadaş arkadaş

trump seçimlerdeobamanın deaşı kurduğunu seçimlerde defalarca söyledi obamada inkar etmedi şimdi ikiz kulelerde bahane uydurdukları ve ortadoğuyu kan gölüne çevirdikleri gibi şimdide deaşı kullanıp sureyeyi ypg gibi terör örgütü ile kan gölüne çeviriyor en büyük tererüst amerikadır

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evet0
hayır0
cevapla 27.10.2017 11:04
VATAN VATAN

BU TEZGAH OLAYLARI NEDEN HEP ORTA DOĞU MÜSLÜMAN ÜLKELERİNDE OLUYOR.BİRDE AVRUPA ÜLKELERİNDE BÖYLE OLAYLAR OLSUN.YAKINDIR İNŞALLAH BİRBİRLERİNİ YEMELERİ.KAZDIKLARI KUYUYA KENDİLERİ DÜŞEÇEKLER.

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evet0
hayır0
cevapla 27.10.2017 10:35
ihsan ihsan

deaşın bir tezgah senaryo olduğu çoktan açığa çıktı batının tahta atı teröristleride kendilerinden maaşlı gaye türkiyeyi parçalamak bu batıdan hayır yok islam birliği acele kurulsun d-8 d-15 olsun çekirdek

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evet0
hayır0
cevapla 27.10.2017 09:55
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