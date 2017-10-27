Hepsi Belçika silahı

Suriye ordusundan Tuğgeneral Hasan Süheyl, üç gün önce Mayadin'de terör örgütü DEAŞ'tan ele geçirdiği bir depodan NATO silahlarının çıktığını açıkladı. Suriyeli yetkililer "Depoda çok sayıda ABD, Belçika ve İngiltere menşeili silahlar yer alıyor. Silahlarla birlikte fazla miktarda yabancı iletişim sistemleri de bulunuyor. Bu silahları depodan çıkarmamız en az bir hafta sürer" dedi. Belçika basınında da yer alan gelişme sonrası, her fırsatta Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine yuva olan, teröristleri topraklarında barındırmaya devam eden Belçika'nın, yine bir terör örgütü DEAŞ'ın depolarından kendi silahlarının çıkmasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.
İSRAİL SİLAHLARI DA VAR
Depodaki silahların birçoğunun Belçika yapımı olduğu ortaya çıkarken, diğer silahların da ABD ordusuna ait olduğu anlaşıldı. Suriye devlet haber ajansı SANA ise depodaki silahlardan bazılarının İsrail menşeili olduğunu öne sürdü. Humus'un kırsalındaki Cubel Cerrah bölgesinde bulunan bir başka depoda da İsrail menşeilisilahlar ve iletişim sistemleri çıktı.
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Bu teröristlerinin Batı istihbaratlarının hesabına çalışan bir örgüt olduğunu bilmeyen var mı bilmiyorum. Yine batılı istihbaratlarının hesabına çalışan bizim muhalefete göre de tam tersi. Rabbim tüm Müslümanlara şuur ihsan etsin.
dünya üzerinde bir terör örgütü olmasın ki bir batı ülkesi onun arkasında olmasın...
trump seçimlerdeobamanın deaşı kurduğunu seçimlerde defalarca söyledi obamada inkar etmedi şimdi ikiz kulelerde bahane uydurdukları ve ortadoğuyu kan gölüne çevirdikleri gibi şimdide deaşı kullanıp sureyeyi ypg gibi terör örgütü ile kan gölüne çeviriyor en büyük tererüst amerikadır
BU TEZGAH OLAYLARI NEDEN HEP ORTA DOĞU MÜSLÜMAN ÜLKELERİNDE OLUYOR.BİRDE AVRUPA ÜLKELERİNDE BÖYLE OLAYLAR OLSUN.YAKINDIR İNŞALLAH BİRBİRLERİNİ YEMELERİ.KAZDIKLARI KUYUYA KENDİLERİ DÜŞEÇEKLER.
deaşın bir tezgah senaryo olduğu çoktan açığa çıktı batının tahta atı teröristleride kendilerinden maaşlı gaye türkiyeyi parçalamak bu batıdan hayır yok islam birliği acele kurulsun d-8 d-15 olsun çekirdek
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