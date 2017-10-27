 ;
Yol Durumu
  1. N'atom' bombası
  2. Irak Başbakanı İbadi'den flaş karar!

korkusu

Erbil korkusu
Irak'ın kuzeyinde düzenlenen sözde referandumdan sonra Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'nin talimatıyla harekete geçen Irak Ordusu, Kerkük'ü ele geçirdi. Peşmerge ile PKK'lı teröristlerin silahlarını bırakıp kaçmasından sonra Irak Ordusu, gözünü 'e dikti. Erbil halkının korku içindeki bekleyişi dün de devam etti. Bu arada Mahmur'da şiddetli çatışmalar yaşandı. Burada önemli peşmerge komutanlarından ölenler olduğu belirtildi. Bazı kaynaklar IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin İran sınırı yakınlarında bir bölgeye kaçtığını iddia etti.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar