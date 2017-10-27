Erbil korkusu

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen sözde referandumdan sonra Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'nin talimatıyla harekete geçen Irak Ordusu, Kerkük'ü ele geçirdi. Peşmerge ile PKK'lı teröristlerin silahlarını bırakıp kaçmasından sonra Irak Ordusu, gözünü Erbil'e dikti. Erbil halkının korku içindeki bekleyişi dün de devam etti. Bu arada Mahmur'da şiddetli çatışmalar yaşandı. Burada önemli peşmerge komutanlarından ölenler olduğu belirtildi. Bazı kaynaklar IKBY Başkanı Mesut Barzani'ninİran sınırı yakınlarında birbölgeye kaçtığını iddia etti.
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