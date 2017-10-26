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''liler 'yı yağmalıyor!'

Terör örgütü 'nın Suriye kolu 'nin ele geçirdiği kentinin yağmalandığı belirtiliyor. Terör örgütü DEAŞ'ın ve ABD'nin hava saldırılarının harabeye çevirdiği kentte terör örgütü YPG'lilerin kent sakinlerinin evlerine geri dönmesine izin vermediği aktarıldı.

YPGliler Rakkayı yağmalıyor!

Terör örgütü 'nin çoğunluğunu oluşturduğu ve ABD'nin desteklediği SuriyeDemokratik Güçleri, 6 Haziran'da başlattığı ABD destekli operasyonla 17 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'ı, 'dan çıkarmıştı.

AA muhabirinin kente girerek çektiği görüntülerde, Rakka'nın tamamına yakınının harabeye döndüğü gözlendi. Caddelerin iki tarafındaki binaların tamamen yıkıldığı, araçların enkazların altında kaldığı görüldü.

Şiddetli saldırılar nedeniyle kepenkleri kapalı dükkanların çatılarının çöktüğü, kepenekleri kırılarak açılmış olanların da içlerinin boş olduğu görüntülere yansıdı.

AA muhabirine bilgi veren yerel sakinler, YPG'li teröristlerin dükkanları ve evleri yağmaladığını, çaldıkları eşyaları örgüt kontrolündeki Ayn İsa ve Resülayn beldelerinde sattıklarını söyledi.

Rakkalı sakinler, çatışmalardan kaçan Sabahiye mahallesi halkının iki gün önce evlerine dönmek istediğini, ancak mahalleyi yağmalamakla meşgul olan /'li teröristlerce engellendiklerini anlattı.

"Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli aktivist ağı, ABD ile PKK/PYD'nin saldırıları süresince iki bine yakın sivilin öldüğünü, 450 binden fazlasının göç etmek zorunda kaldığını duyurmuştu. Ağ, kentin yüzde 90'ının yerle bir edildiğini bildirmişti.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe 11:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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NONAME NONAME

u.s.a bu topraklarda batacakkk yok olup gidecekkk

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evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 15:00
ihsan ihsan

bu ypg lilerden hesap sorulmalı sonlarının kötü olacağı ihtarı yapılmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 12:40
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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