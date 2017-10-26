Paraları yedi

Cezayir uyruklu SalahM., geçen hafta Cezayir'denİstanbul'a geldi. Ertesi gün şiddetlikarın ağrısı şikayetiyleözel bir hastaneye gitti. Hastanınkarnında rulolar halindepara tespit edildi. Ameliyata alınanSalah M.'nin midesindeki288 adet 500 Euro, ameliyatlaçıkarılabildi. Cezayirliadamın midesinden çıkarılantoplam 144 bin Euro'nun birkısmı jelatine sarılmış, bir kısmıysatahrip olmuş haldeydi.Hastane, olayı polise bildirdi.Salah M.'nin yuttuğu paralaradli emanete verildi. Poliseifade veren şüpheli ise Cezayir'dengetirdiği paraları midesindençıkartıp vergi kaçırmakistediğini söyledi. SalahM. tutuksuz yargılanmak üzeresalıverildi.
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