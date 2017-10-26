 ;
Yol Durumu
  1. Mutluluğun formülleri 1 milyon 560 bin dolar
  2. Ukrayna'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Paraları yedi

Paraları yedi
Cezayir uyruklu Salah M., geçen hafta Cezayir'den İstanbul'a geldi. Ertesi gün şiddetli karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Hastanın karnında rulolar halinde para tespit edildi. Ameliyata alınan 'nin midesindeki 288 adet 500 Euro, ameliyatla çıkarılabildi. Cezayirli adamın midesinden çıkarılan toplam 144 bin Euro'nun bir kısmı jelatine sarılmış, bir kısmıysa tahrip olmuş haldeydi. Hastane, olayı polise bildirdi. Salah M.'nin yuttuğu paralar adli emanete verildi. Polise ifade veren şüpheli ise Cezayir'den getirdiği paraları midesinden çıkartıp vergi kaçırmak istediğini söyledi. Salah M. tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.



Dilek YAMAN
Etiketler:
  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar