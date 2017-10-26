Oligark skandalı

Ukrayna'nın kuzeydoğusunda yer alan Kharkiv'de geçtiğimiz Çarşamba günü feci bir kaza yaşandı. Ukraynalı oligark ve enerji şirketleri sahibi 61 yaşındakiki Vasily Zaitsev'in 20 yaşındaki kızı Alyona Zaitseva, aracıyla kırmızı ışıkta durmayıp yayalara çarptı. 6 kişinin hayatını kaybetti olaydan sonra tutuklanan Zaitseva, babası ile görüşmesinde gözyaşlarını tutamadı. Hapis yatmak istemediğini belirterek babasının dizlerinde ağlayan Zaitseva, büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta serbest kalacak. 10 yıl hapis cezasıyla yargılanması beklenen Zaitseva'nın babası devreye girdi. Vasily Zaitsev, hayatını kaybeden ailelerin yakınlarına avukatını gönderip, "Ne yazık ki, para burada çoğu ağzı kapatabilir. Yaralılar ve yakınları notere gidip imza vererek, telafi için para alabilir ve sürücüye karşı hiçbir iddia bulunmaz. Paranın değerini bilin. Bu teklifi kabul etmezseniz, yakınlarınız geri gelmeyecek" açıklamasını yaptırdı. Yakınlarını kaybeden ailelerden bazıları bu teklife sıcak bakarken, iki ailenin teklifi kabul etmek istemedikleri belirtildi. İngiliz medyasına göre oligark 1.5 milyon dolarla açtığı teklifi 5 milyon dolara kadar çıkartacak. En zor günlerini yaşayan Zaitseva, "Bu olay yaşandığı için, insanlar hayatını kaybettiği için çok üzgünüm. Umarım aileler, ailemin onlara yardım etmesine izin verir" dedi.
Alyona Zaitseva, kaza anını hatırlamadığını söyledi. Ancak incelemelerde, Zaitseva'nın ışığa yaklaşırken aracının hızını arttırdığı ortaya çıktı.
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