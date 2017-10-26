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Oligark skandalı

lı oligark Vasily Zaitsev’in kızı, kırmızı ışıkta durmayıp 6 kişiyi otomobiliyle ezerek öldürdü. Kızını hapisten kurtarmak isteyen baba, ‘Para olumsuz konuşan ağızları kapatabilir. Davacı olmayacağınızı garanti edin, sizi paraya boğayım” dedi

Oligark skandalı
Ukrayna'nın kuzeydoğusunda yer alan Kharkiv'de geçtiğimiz Çarşamba günü feci bir kaza yaşandı. lı oligark ve enerji şirketleri sahibi 61 yaşındakiki Vasily Zaitsev'in 20 yaşındaki kızı , aracıyla kırmızı ışıkta durmayıp yayalara çarptı. 6 kişinin hayatını kaybetti olaydan sonra tutuklanan Zaitseva, babası ile görüşmesinde gözyaşlarını tutamadı. Hapis yatmak istemediğini belirterek babasının dizlerinde ağlayan Zaitseva, büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta serbest kalacak. 10 yıl hapis cezasıyla yargılanması beklenen Zaitseva'nın babası devreye girdi. Vasily Zaitsev, hayatını kaybeden ailelerin yakınlarına avukatını gönderip, "Ne yazık ki, para burada çoğu ağzı kapatabilir. Yaralılar ve yakınları notere gidip imza vererek, telafi için para alabilir ve sürücüye karşı hiçbir iddia bulunmaz. Paranın değerini bilin. Bu teklifi kabul etmezseniz, yakınlarınız geri gelmeyecek" açıklamasını yaptırdı. Yakınlarını kaybeden ailelerden bazıları bu teklife sıcak bakarken, iki ailenin teklifi kabul etmek istemedikleri belirtildi. İngiliz medyasına göre oligark 1.5 milyon dolarla açtığı teklifi 5 milyon dolara kadar çıkartacak. En zor günlerini yaşayan Zaitseva, "Bu olay yaşandığı için, insanlar hayatını kaybettiği için çok üzgünüm. Umarım aileler, ailemin onlara yardım etmesine izin verir" dedi.


Alyona Zaitseva, kaza anını hatırlamadığını söyledi. Ancak incelemelerde, Zaitseva'nın ışığa yaklaşırken aracının hızını arttırdığı ortaya çıktı.




Alyona Zaitseva
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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