Brad’le vakit kaybedemem

ABD'li oyuncu Brad Pitt ve kendisinden 32 yaş küçük İngiliz oyuncu Ella Purnell'in birlikte olduğu iddia edildi. Bu soru Pitt'in eski eşi Angelina Jolie'ye soruldu. Bu durumun kendisini ilgilendirmediğini belirten ve Pitt'in bekar olduğuna dikkat çeken Jolie, "Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne'in geleceği benim en çok ilgilendiğim konu. Diğer konularla vakit kaybetmiyorum" dedi.