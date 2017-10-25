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'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Radikal Parti milletvekilinin yaralandığı patlamada bir kişi öldü.

Ukraynada patlama! Ölü ve yaralılar var

'nın başkenti 'de Radikal Parti mensubu bir milletvekilinin yaralandığı patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiev Polis Sözcüsü Oksana Blişçik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Espresso televizyon kanalı ofisi yakınındaki patlamada yaralananların hemen hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İlk belirlemelere göre yaralananlardan 1 kişinin yolda hayatını kaybettiğini kaydeden Blişçik, diğer yaralı 3 kişinin durumu hakkında henüz net bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

Başkent Kiev'de Espresso televizyon kanalına ait ofisin bulunduğu bina yakınında meydana gelen Radikal Parti milletvekili İgor Mosiyçuk'un yaralandığı bildirilmişti.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 23:30
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