Trump'a Rusya bayraklı protesto

Protestocu Ryan Clayton, Donald Trump'ın yüzüne bayrakları fırlattıktan sonra sloganlarına devam etti.
Protesto karşısında Donald Trump'ın tepkisiz kalması da dikkat çekti.
Polis daha sonra protestocuyu gözaltına aldı.
Protestocu Ryan Clayton, Donald Trump'ın yüzüne bayrakları fırlattıktan sonra sloganlarına devam etti.
Protesto karşısında Donald Trump'ın tepkisiz kalması da dikkat çekti.
Polis daha sonra protestocuyu gözaltına aldı.
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