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Trump'a Rusya bayraklı protesto

ABD Kongre Binası içinde bir protestocu, Başkan 'ın yüzüne Rus bayrağı atarak, "Trump vatan hainidir" diye bağırdı. Protestoyu yapan kişi daha sonra gözaltına alındı.

Protestocu Ryan Clayton, 'ın yüzüne bayrakları fırlattıktan sonra sloganlarına devam etti.

Protesto karşısında Donald Trump'ın tepkisiz kalması da dikkat çekti.

Polis daha sonra protestocuyu gözaltına aldı.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 08:08
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