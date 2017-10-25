Şefler kazan kaldırdı

Kraliyet Ailesi birbirini yedi. Kraliçe Elizabeth 40 aşçısının bir kısmını, hamile olan Kate Middleton için görevlendirdi. Ancak aşerme isteği bitmeyince, aşçılar isyan etti. Görevi bırakıp mutfağı terk etti...
Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın hamileliği Kraliçe Elizabeth'i gerdi. 3'üncü bebeğini bekleyen Middleton, sık sık aşerdi. Bunun üzerine Kraliçe,aşçılarını Middleton içinseferber etti. Ancak Buckingham Sarayı'nda çalışan 40 aşçıdan 14'ü artan iş yüküne dayanamayıp istifayı verdi. Aşçılar uzun zamandır işlerin yoğunluğundan şikayet etti. Özellikle Windsor Kalesi ile Buckingham Sarayı arasında adeta mekik dokuyan çalışanlar, çoğu zaman mesaiye kalıp ekstra ücret alamadıklarını söyledi. Bunun yanında sık sık Birleşik Kralık dışına çıkan Kraliyet Ailesi üyeleri, gittikleri yerlere kendi favori aşçılarını götürmek istedi. Bu durum Buckingham'ı fazlasıyla rahatsız etti. 15 yıldır Kraliçe'nin sekreterliğini yapan Christopher Geidt, çokuzun süredir Kraliyet mutfağındapersonel cirosundaherhangi bir değişiklikyapılmamasından şikayetçiydi. Geçtiğimiz aylarda bu yüzden görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Şimdi de Kraliçe'ninyardımcısı SamanthaCohen'nin görevinden ayrılabileceğikonuşuluyor.
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