Meteliğe kurşun atıyor!

;
27 / 16
28 / 16
13 / 9
19 / 0
22 / 9
25 / 10
16 / 11
17 / 0
24 / 11
21 / 13
19 / 11
22 / 12
29 / 9
20 / 4
18 / 12
24 / 7
19 / 5
17 / 8
18 / 10
18 / 10
18 / 12
16 / 9
18 / 7
17 / 13
28 / 10
21 / 12
15 / 12
25 / 5
23 / 6
17 / 3
16 / 10
26 / 11
22 / 19
23 / 7
21 / 8
26 / 15
23 / 5
18 / 15
21 / 14
27 / 13
20 / 10
16 / 10
18 / -1
19 / 8
22 / 6
17 / 10
15 / 12
18 / 9
27 / 15
20 / 14
17 / 11
14 / 8
24 / 9
21 / 12
25 / 19
24 / 17
15 / 11
23 / 7
18 / 11
20 / 11
23 / 16
27 / 14
27 / 15
20 / 14
22 / 17
27 / 14
18 / 15
22 / 7
29 / 17
24 / 16
16 / 12
24 / 10
28 / 19
25 / 6
13 / 8
19 / 4
18 / 12
17 / 9
20 / 17
Barzani ABD ve İsrail'in gazıyla referandum yaptı. K. Irak'ta bağımsızlık ilan etmeye kalktı. Türkiye başta olmak üzere tüm komşuları karşısına aldı. Yapayalnız kaldı.
Peşmerge Kerkük'ü terk edince petrol kozu da elinden çıktı. Kasası boşaldı. Maaşlar bile aksadı. Tek kurşun sıkmadan Erbil'e kadar kaçan Barzani, meteliğe kurşun atmaya başladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.