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Meteliğe kurşun atıyor!

Bağımsızlık hevesi kursağında kalan ’ye bütün kapılar kapandı. ’taki memurlar maaş alamadı.

Meteliğe kurşun atıyor!
Barzani ABD ve İsrail'in gazıyla referandum yaptı. K. Irak'ta bağımsızlık ilan etmeye kalktı. Türkiye başta olmak üzere tüm komşuları karşısına aldı. Yapayalnız kaldı.

Peşmerge Kerkük'ü terk edince petrol kozu da elinden çıktı. Kasası boşaldı. Maaşlar bile aksadı. Tek kurşun sıkmadan Erbil'e kadar kaçan , meteliğe kurşun atmaya başladı.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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