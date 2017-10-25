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ABD'li senatörlerden Trump'a '' mektubu

ABD'li senatörler Türkiye ile yaşanan kriziyle ilgili ABD Başkanı Trump'a mektup yazdı. Senatörler "vize kararını destekliyoruz ancak sıradan vatandaşları etkilememeli" dedi...

ABDli senatörlerden Trumpa vize mektubu
ABD'li senatörler Türkiye ile yaşanan kriziyle ilgili ABD Başkanı Trump'a mektup yazdı.


'SIRADAN VATANDAŞLARI ETKİLEMEMELİ"
Senatörler "vize kararını destekliyoruz ancak sıradan vatandaşları etkilememeli" dedi...
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 21:45
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