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Ultra !

ABD eski başkanları Jimmy Carter, Barack Obama, Bill Clinton iel baba ve oğul George Bush’lar, bir etkinlikte bir araya geldi. Buluşma nedeniyle Amerikan tarihinin en büyük sı, 670 gizli servis ajanı iel yapıldı...

Ultra koruma!
ABD'nin 5 eski başkanı Jimmy Carter, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama ile baba ve oğul George Bush'lar, Harvey, Irma ve Maria kasırgalarının yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen bağış konserinde bir araya geldi. Teksas, Florida, Louisiana, Porto Riko ve Virgin Adaları'ndaki afetzedelere yardım toplanması için Teksas'ta bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen konserde, 5 eski başkan 2013 yılından bu yana ilk kez yan yana görüldü. George H.W. Bush'un sözcüsü Jim McGrath, eski başkanların desteğiyle 7 Eylül'den bu yana düzenlenen bağış kampanyasında 31 milyon dolar toplandığını açıkladı. Ancak bu toplantıdan daha çok dikkat çeken bir detay vardı. Bir tehdit ihbarı mıdır bilinmez ama, 5 başkanı k için 670 gizli servis ajanının görev yaptığı ortaya çıktı. Ajanların büyük bir çoğunluğunun belli aralıklarla salon ve çevresinde önemli noktalara yerleştirildiği, konser anında da ön tarafta bulunan birçok kişinin de ajan olduğuna dikkat çekildi.

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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Zebani Zebani

Bu dunyada korumalari digerinde Zebanileri bol olsun!!!Bir kacinin gozbebeginde Azraili gormus gibi oldum,Hani basta akbaba dolanir ya?o halde beklerler.........

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2017 10:24
Timbuktu Timbuktu

Insanoglunun yarattigi igrenc Katiller-Toplulugu! Resimde sadece Nazi-Torunlari eksik!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.10.2017 10:20
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