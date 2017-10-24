Ultra koruma!

ABD eski başkanları Jimmy Carter, Barack Obama, Bill Clinton iel baba ve oğul George Bush’lar, bir etkinlikte bir araya geldi. Buluşma nedeniyle Amerikan tarihinin en büyük koruması, 670 gizli servis ajanı iel yapıldı...
ABD'nin 5 eski başkanı Jimmy Carter,George H. W. Bush, Bill Clinton, GeorgeW. Bush, Barack Obama ile baba ve oğulGeorge Bush'lar, Harvey, Irma ve Mariakasırgalarının yaralarının sarılması amacıyladüzenlenen bağış konserinde bir araya geldi.Teksas, Florida, Louisiana, Porto Rikove Virgin Adaları'ndaki afetzedelere yardımtoplanması için Teksas'ta bir üniversiteninev sahipliğinde düzenlenen konserde, 5eski başkan 2013 yılından bu yana ilk kezyan yana görüldü. George H.W. Bush'unsözcüsü Jim McGrath, eski başkanlarındesteğiyle 7 Eylül'den bu yana düzenlenenbağış kampanyasında 31 milyon dolartoplandığını açıkladı. Ancak bu toplantıdandaha çok dikkat çeken bir detay vardı.Bir tehdit ihbarı mıdır bilinmez ama, 5başkanı korumak için 670 gizli servisajanının görev yaptığı ortaya çıktı. Ajanlarınbüyük bir çoğunluğunun belli aralıklarlasalon ve çevresinde önemli noktalarayerleştirildiği, konser anında da öntarafta bulunan birçok kişinin de ajanolduğuna dikkat çekildi.
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Bu dunyada korumalari digerinde Zebanileri bol olsun!!!Bir kacinin gozbebeginde Azraili gormus gibi oldum,Hani basta akbaba dolanir ya?o halde beklerler.........
Insanoglunun yarattigi igrenc Katiller-Toplulugu! Resimde sadece Nazi-Torunlari eksik!
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