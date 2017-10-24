İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında haftalık basın toplantısı düzenledi.

Ankara'ya yarın yapacağı ziyaretle ilgili İbadi, "Türkiye'de, iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılmasıyla diğer ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, su meselesi, sınır kapılarının kontrolü gibi önemli stratejik konuları ele alacağız. Irak'taki Kerkük stratejik boru hattından (Kerkük-Ceyhan) Türkiye'ye yeniden petrol ihraç etmek istiyoruz." dedi.

İbadi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgenin güvenliğinin sağlanması konusundaki vizyonumuzu da Türkiye'ye aktaracağız. Bu alanda ciddi iş birliğine ihtiyacımız var ve bununla ilgili yeni bir Irak-Türkiye ortak vizyonunu çizeceğiz. Türkiye'nin PKK'nın varlığı ve bölgenin parçalanmasıyla ilgili ayrıca ciddi ve haklı endişeleri var. Referandumu da milli güvenliklerine tehdit olarak görüyorlardı."

"PEŞMERGELER LİDERLERİNDEN VAZGEÇTİ"

İbadi, Kerkük ve diğer tatışmalı bölgelerdeki gelişmelere ilişkin ise "Peşmergeler, liderlerine karşı çıkarak, onların dediklerinden vazgeçti, bizim 'çatışmaya girmeyin' çağrılarımıza kulak verdi ve bizimle dayanışma içerisinde oldu. IKBY yetkilileri Saddam'ın vaktiyle benimsediği tutumu izlediler. Iraklıların öldürülmesiyle onur duyuyorlar. Kürt vatandaşlar bizim gözümüz ve kalbimizdedir." diye konuştu.

Sınır kontrollerinin de merkezi yönetimce sağlanması halinde İbadi, hizmet götürmek için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki kentlerle diyaloğa gireceklerini belirterek, "Petrol gelirleri elimize geçtiğinde oradaki memurların maaşlarının ödemesini de Bağdat'tan yapacağız. Bu konuda ilgili bakanlıklara talimat verdim." ifadesini kullandı.

İbadi, IKBY'de yolsuzlukların yaşandığına dikkati çekerek, "Merkezi yönetime bağlı yolsuzlukla mücadele ve denetim kurumları Kürdistan bölgesindeki devlet dairelerine de girmeli ve denetim yapmalı." dedi.

Gelecek yıl nisan ayında yapılması beklenen seçimlere üyesi olduğu Dava Partisi'nden aday olarak katılıp katılmayacağı sorusuna İbadi, "Şu an temel önceliğim DEAŞ'la mücadele, ülkenin birliğini sağlamak ve halka hizmet götürmektir. Seçimler, çalışmalarımın hiçbir kısmında yer almıyor." cevabını verdi.

'IKBY BİR ÖNCEKİ YÖNETİMDE GÜÇLENDİ'

İbadi, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'a girip daha sonra Irak'ın başka vilayetlerinde ilerleme sağlamasıyla ilgili de örgütü tamamen yendikten sonra "o dönem görevde bulunan tüm yetkililer hakkında yargı sürecini başlatacağını ve bunda da ısrarcı" olduğunu vurguladı.

Başbakan İbadi, "Bu halkın, o tarihlerde nelerin olup bittiğini, üç beş kişinin birkaç saat içerisinde Musul'u ele geçirmesi, 3 gün sonra da Bağdat'ı tehdit etmesinin perde arkası ve müsebbipleri hakkında bilgi sahibi olma hakkı vardır." ifadesini kullandı.

İbadi, eski Başbakan Nuri el-Maliki dönemini de eleştirerek sözlerini "Geçmişte hamasetli açıklamalar arttıkça IKBY daha da yayıldı ve daha fazla petrol ele geçirdi." şeklinde tamamladı.