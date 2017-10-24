Nehirde facia

İngiliz mimar Jess Wilkes (27), arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması için Fransa'ya gitti. Grup sürat motoruyla Rhone Nehri'ni gezdi. Sürat motorunun bir dubaya çarpması sonucu tam bir facia meydana geldi. Sürat motorunun güvertesinden suya düşen Wilkes, hayatını kaybetti. 1 çocuk annesi Wilkes'in cesedi, nehrin 7 metre derinliğinde bulunurken, kazada bottaki 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.