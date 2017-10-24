Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu'nun, 1 Kasım'daki başkanlık ve milletvekili seçimlerini 8 ay erteleme kararı aldığı bildirildi.

Erbil Türkmen Listesi Milletvekili Macid Bazirgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY Parlamentosu'nda toplamda 68 milletvekilinin katıldığı oturumda seçimlerin 8 ay uzatılması için 60 milletvekilinin evet, 8'inin ise hayır oyu kullandığını belirtti.

Parlamentonun bugünkü oturumuna, Goran (Değişim) Hareketi, İslami Toplum Partisi (Komel) ve Irak Türkmen Cephesi katılmadı.

Toplamda 111 milletvekilinden oluşan IKBY meclisinde, KDP 38, Goran 24, KYB 18, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 10, Komel ise 6 sandalye ile temsil ediliyor.

Mecliste birer milletvekiline sahip dört parti ile azınlıkların 11 milletvekili bulunuyor.