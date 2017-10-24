Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu'nun, 1 Kasım'daki başkanlık ve milletvekili seçimlerini 8 ay erteleme kararı aldığı bildirildi.
Erbil Türkmen Listesi Milletvekili Macid Bazirgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY Parlamentosu'nda toplamda 68 milletvekilinin katıldığı oturumda seçimlerin 8 ay uzatılması için 60 milletvekilinin evet, 8'inin ise hayır oyu kullandığını belirtti.
Parlamentonun bugünkü oturumuna, Goran (Değişim) Hareketi, İslami Toplum Partisi (Komel) ve Irak Türkmen Cephesi katılmadı.
Toplamda 111 milletvekilinden oluşan IKBY meclisinde, KDP 38, Goran 24, KYB 18, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 10, Komel ise 6 sandalye ile temsil ediliyor.
Mecliste birer milletvekiline sahip dört parti ile azınlıkların 11 milletvekili bulunuyor.
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Seçimlerin ertelenmesi demek IKBY'nin kalması anlamına gelir, halbuki bölücülük yapan, kendi ülkesine ve komşu ülkelere ihanet eden IKBY'nin bu şekilde cezalandırılması değil tamamen feshedilmesi gerekir. IKBY ve Barzani ailesi yok edilmezse birileri bizi uyutuyor demektir. Fırsat oluştuğunda farklı isimlerle yeniden bağımsızlık için ortaya çıkacak demektir. Belki de Barzani'nin Irak'tan bağımsızlığını ilan edip, Türkiye'ye ilhak olacağını zannedenler oldu ama Barzani israili ve ABD'yi tercih edeceğini ispatladı. Kısacası üç kuruş fazla verene satan Barzani ile bu iş olmaz, olamaz, olabilemez. Kısacası bu yaratıklara güven olmaz, Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda. Şartlar oluştuğunda bunun olacağına inanıyorum. (Barzani sülalesini tarih sahnesinden çekin)
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