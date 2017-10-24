 ;
Yol Durumu
  1. Nehirde facia
  2. Saraydaki şömineye tuvaletini yaptı

Çiçek gibi insan

Çiçek gibi insan
İtalya'da sokakta yürüyen Gaia Guarnotta, bir grup sarhoş erkekle karşılaştı. 25 adam, kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Bangladeş asıllı çiçek satıcısı Hüseyin Alamgir (58) ise genç kadını saldırganların ellerinden kurtardı. Korkmuş kadına yiyecek ve içecek getiren Alamgir, ülkede "kahraman" olarak anıldı. Guarnotta, kendisini kutaran çiçekçiye Facebook'tan teşekkür mesajı yolladı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar