Çiçek gibi insan

İtalya'da sokakta yürüyen Gaia Guarnotta, bir grup sarhoş erkekle karşılaştı. 25 adam, kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Bangladeş asıllı çiçek satıcısı Hüseyin Alamgir (58) ise genç kadını saldırganların ellerinden kurtardı. Korkmuş kadına yiyecek ve içecek getiren Alamgir, ülkede "kahraman" olarak anıldı. Guarnotta, kendisini kutaran çiçekçiye Facebook'tan teşekkür mesajı yolladı.