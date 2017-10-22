Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelen ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

"Körfez krizini çözme vakti geldi" diyen Tillerson, taraflar arasında müzakereleri kolay hale getirmek ya da çözüm planı koymak yoluyla diyaloğu kolaylaştırmak için hazır olduklarını söyledi.

"ELİMİZDEN GELEN YARDIMI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

​Herhangi bir tarafa çözüm dayatma niyeti taşımadıklarını ifade eden Tillerson, tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ülkelerin liderleriyle iletişimi sürdürdüğünü ve onlara krizin çözümünü bulma vaktinin geldiğini söylediğini aktardı.

Tarafların bu krizi çözmek için hazır olacakları noktaya ulaşması gerektiğini kaydeden Tillerson, "Körfez krizini çözme vaktinin geldiği yönündeki düşüncemizi ifade ettik. Diyaloğu kolaylaştırmak, bu diyaloğa ev sahipliği yapmak ya da Kuveyt'in uzun vadeli gayretlerini desteklemek yoluyla elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise aralık ayında Kuveyt'te olması beklenen Körfez zirvesinin ertelendiği yönünde ülkesine resmi bir tebligatın ulaşmadığını bildirdi.



Al Sani, "uzlaşmazlıkları sebebiyle" ertelenme gerçekleştiyse bunun sorumlusunun Katar'ı boykot eden ülkeler olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından 5 ülkeyi kapsayan turunun ikinci durağı Katar'a gelmişti.



