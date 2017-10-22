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'nın Suriye lerine yönelik hamlesi

Terör örgütü / , Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki ilinde terör örgütü Suriye'nin en büyük sahasını ele geçirdi.

PKKnın Suriye petrollerine yönelik hamlesi

Terör örgütü , ABD desteği ile Suriye'deki kazanımlarını artırmaya çalışıyor. 9 Eylül'de başlatılan operasyonu kapsamında kentin kuzey kırsalında bulunan ve ülkenin en zengin yatağı olarak bilinen El-Ömer petrol sahası terör örgütü PKK / 'nin kontrolüne geçti.

PKK'NIN KALKINMA HAMLELERİ
Türkiye'de gerçekleştirilen terör operasyonları ile çok zor zamanlardan geçen ve adeta bitme noktasına elen PKK'nın bu coğrafya üzerinde hakimiyet alanı daraldı. Ekonomik faaliyetlerine son verilen terör örgütü buradan kazanamadığı geliri Suriye'de elde etmeye alışıyor. Bunun da en kolay yolu ABD destekli yapılan operasyonlar ile petrol ticareti.

YPG, 23 Eylül'de de Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi "Konoko"yu işgal etmiş ardından bu ay başlarında Cafra petrol sahasını ele geçirmişti. AA'nın harita alan ölçümlerine göre terör örgütü YPG Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini işgal ediyor.

Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunda ülkenin en büyük petrol sahaları bulunuyor. DEAŞ son 3 yıldır, söz konusu petrol sahalarından milyonlarca dolar gelir elde etmişti.
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  • 22 Ekim 2017, Pazar 15:36
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