 ;
Yol Durumu
  1. Kaçak var
  2. ABD'den terörist elebaşı açıklaması

günden güne eriyor

'nin Ceyhan limanı üzerinden gerçekleştirdiği ihracatın 3'te bir oranına düştüğü ortaya çıktı.

Barzani günden güne eriyor

Düşüş geçen Çarşamba günü Irak ordusunun Kerkük ve çevresini 'nin silahlı gücü olan peşmergeden geri almasının ardından yaşandı. Irak Petrol Bakanlığı yetkilileri, petrol üretiminin Pazar günü itibariyle normal seviyeye döndürüleceğini umut ettiklerini söyledi. Ancak bölgeden kaynaklar üretimin hala düşük olduğunu kaydediyor.

Kerkük'ten çıkarılan petrolün ihraç edilmesiyle sağlanan gelirler IKBY için önemli bir finansal kaynaktı. Irak'ın kuzeyinde 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele yürüten peşmerge, örgütün çıkarıldığı bölgelerde kontrolü elinde tutuyordu. Bunların içinde petrol sahaları da vardı.

Ancak Irak ordusu ve müttefiklerinin geçen hafta yaptığı ve 48 saat süren operasyonla Kerkük'te kontrol peşmergenin elinden alınmış, vilayetteki petrol sahalarının denetimi de Bağdat yönetiminin eline geçmişti.

REFERANDUM SONRASI GERİLİM TIRMANDI
IKBY'nin Eylül ayı sonunda düzenlediği referandumda oy kullananların yüzde 92,7'si bağımsızlığa destek vermişti. Referandumun Kerkük'te de düzenlenmesine tepki gösteren Bağdat yönetimi, bu kentin kontrolünün IKBY'nin elinden alınacağını ifade etmişti.

Referandum öncesinde BBC'ye konuşan IKBY Başkanı Mesud de "Kerkük için her bir Kürt savaşmaya hazır" demişti.
Etiketler: ,
  • 22 Ekim 2017, Pazar 18:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar