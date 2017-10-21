Rusya gündemi, 2018'deki başkanlık seçimlerine kilitlendi. St. Petersburg'un ilk seçilmiş belediye başkanı Anatoliy Sobçak'ın kızı Kseniya Sobçak, seçimlerde aday olacağını söyledi. Sobçak, kampanya için hazırladığı videoda da 'herkese karşı aday' olduğunu belirtip oy istediğini söyledi. Bu ifadeler ülke gündemini alt üst etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kseniya çok yetenekli, eğitimli ve siyasetle ilgilenmeye istekli olsa da henüz deneyimi yok" dedi. Herkes ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu konudaki görüşünü merak etti. Valday Tartışma Kulübü'nün 14. yıllık toplantısında konuşan Putin'e gelecek seneki seçimlerde bir kadının başkan olup olamayacağı sorusu yöneltildi. Putin "Ülkemizde her şey mümkün" dedi. Daha önce Putin'in halefinin bir kadın olabileceği iddia edilmiş ve 7 kadının aday olabileceği belirtilmişti.
BABASIYLAÇOK YAKIN ARKADAŞ
Vladimir Putin ile Sobchak'ın babası eski St Petersburg Belediye Başkanı Anatoly Sobchak'ın çok yakın olduğu belirtildi. Hatta baba Sobchak'ın Putin'i politikaya kazandırdığı iddia edildi. Kysria Sobchak'ın vaftiz babasının ise Putin olduğu belirtildi...
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