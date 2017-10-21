 ;
Yol Durumu
  1. Saraya gelin
  2. Helal sANA

'dan flaş kararı! Askıya aldılar

Bağımsızlık uğruna referandum yapan , aksine özerkliğini de kaybetti.

İspanyadan flaş Katalonya kararı! Askıya aldılar

Başbakanı Mariano Rajoy, kabine üyeleriyle yaptığı olağanüstü toplantının ardından 'nın özerkliğinin askıya alınma kararını açıkladı.

Bölgelerin özerkliklerini askıya alan ve merkezi yönetime bağlayan anayasanın 155. maddesinin işletileceğini söyleyen Rajoy, hükümetin Katalonya'da yeni bir seçim istediğini belirtti.

Rajoy, Katalan hükümetinin yetkilerinin merkezi yönetime devredileceğini söyledi. İspanya Başbakanı, Katalonya'nın 6 ay içerisinde seçime gideceğini belirtti.
Etiketler: ,
  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 14:47
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Hayrettin HATUNOĞLU Hayrettin HATUNOĞLU

Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.10.2017 16:10
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar