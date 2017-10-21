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, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahitliğinde evlendi



Beşiktaş'ta sakatlığından dolayı forma giyemeyen dünya evine girdi. Yıldız oyuncunun nikah töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahitlik yaptı.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 22:14
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