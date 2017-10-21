Beşiktaş'ta sakatlığından dolayı forma giyemeyen Gökhan Töre dünya evine girdi. Yıldız oyuncunun nikah töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahitlik yaptı.
Gökhan Töre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahitliğinde evlendi
Etiketler: Gökhan Töre
Beşiktaş'ta sakatlığından dolayı forma giyemeyen Gökhan Töre dünya evine girdi. Yıldız oyuncunun nikah töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahitlik yaptı.
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