ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rakka'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılmasına ilişkin soruya verdiği yanıtta, bölgedeki bütün tarafları tansiyonu artıracak davranışlardan uzak durmaya davet etti.



Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının "bütün Suriyelilerin" çabalarının sonucu olduğunu vurgulayan Nauert, "Bu bütün Suriyelilerin zaferidir ve bütün tarafların tansiyonu artıracak hareketlerden uzak durmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu

Nauert, "ABD hükümetinin, teröre karşı mücadelede ve bölgesel istikrarın sağlanmasında Türkiye ile yakın ilişki içerisinde" olduğunu belirterek "PKK, Yabancı Terör Organizasyonları listesindedir ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır, saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir." dedi.

Nauert ayrıca, Rakka dahil olmak üzere DEAŞ'tan kurtarılan bütün bölgelerin sivil yönetimlere teslim edilmesi ve bu yönetimlerin bölge halkını temsil eden ve insan haklarına saygı duyan yönetimler olması gerektiğini kaydetti.