 ;
Yol Durumu
  1. 30 milyon dolarlık elmas
  2. Putin'den ABD'ye nükleer antlaşma uyarısı

’nun gözyaşları

Trudeau’nun gözyaşları
Kanadalı rock grubu 'Tragically Hip'in solisti Gord Downie (53), 2016 yılından bu yana mücadele ettiği beyin kanseri nedeniyle 17 Ekim'de hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ölüm haberi, özellikle Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu derinden etkiledi. , aynı zamanda yakın arkadaşı olan Downie için kameraların karşısına geçti. Hayatını kaybeden müzisyenin ardından gözyaşlarına boğulan Trudeau, "Gord Downie olmadan daha eksik bir ülkeyiz" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar