Trudeau’nun gözyaşları

Kanadalı rock grubu 'TragicallyHip'in solisti GordDownie (53), 2016 yılından bu yana mücadele ettiği beyinkanseri nedeniyle 17 Ekim'de hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ölüm haberi, özellikle KanadaBaşbakanı JustinTrudeau'yu derinden etkiledi. Trudeau, aynı zamanda yakın arkadaşı olan Downie için kameraların karşısına geçti. Hayatını kaybeden müzisyenin ardından gözyaşlarına boğulan Trudeau, "Gord Downieolmadan daha eksikbir ülkeyiz" dedi.
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