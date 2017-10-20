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Satılığa çıktı... İşte fiyatı

Huzurlu ve sessiz bir yerde yaşamak isteyenler dünyanın farklı köşelerinde kendilerine ada satın alabiliyor.

Bir gayrimenkul sitesinin haberine göre şu anda fiyatları 600 bin dolar ile 15 milyon dolar arasında değişen adalar satılık. Bu beş farklı ada ise şöyle:
  • 20 Ekim 2017, Cuma 11:33
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