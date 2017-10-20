Satılığa çıktı... İşte fiyatı

Bir gayrimenkul sitesinin haberine göre şu anda fiyatları 600 bin dolar ile 15 milyon dolar arasında değişen adalar satılık. Bu beş farklı ada ise şöyle:
Bir gayrimenkul sitesinin haberine göre şu anda fiyatları 600 bin dolar ile 15 milyon dolar arasında değişen adalar satılık. Bu beş farklı ada ise şöyle:
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