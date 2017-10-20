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Alman lerini kullanıyor

hükümeti, yi "'nın eğitim amaçlı verdiği leri hükümet güçlerine karşı kullanmakla" suçladı.

Peşmerge Alman füzelerini kullanıyor

Savunma Bakanlığına bağlı "Savaş Medya Ağı" tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dünya ülkelerinin, Irak'a ve özellikle ye terör örgütü DEAŞ'a karşı verdiği mücadelesinde sağladığı destek memnuniyet verici ancak Peşmerge, Altunköprü'de 'nın vermiş olduğu leri merkezi yönetim güçlerine karşı kullandı." denildi.

Peşmergenin attığı füzeler nedeniyle merkezi hükümet güçlerinden ölen ve yaralananların olduğu ifade edilen açıklamada, "Peşmerge, silahın sadece teröre karşı kullanılmasını gerektiren anlaşmalara aykırı davranmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasında bu sabah Irak güçleri ile 2014'teki DEAŞ saldırıları sonrası bölgeye yerleşen Peşmerge arasında çatışma çıkmıştı.
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  • 20 Ekim 2017, Cuma 19:51
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